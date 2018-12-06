День финансов, 12 декабря: "возвращение" Насирова, новая соцслужба, изменения в системе проверок бизнеса

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Среда, 12 декабря: О том, вернется ли на должность Роман Насиров и как по-новому будут проверять бизнес
“Возвращение” Насирова. Роман Насиров, уволенный Кабмином с должности председателя ГФС и восстановленный в должности судом 11 декабря, твердо настроен вернуться на работу. Он уточнил, что вариант апелляции действительно возможен, и Кабмин может пойти по этому пути, но апелляция не может остановить решение суда.
Система проверок бизнеса. В Украине с 1 января 2019 года будет изменена система надзора за бизнесом. Предприятия больше не будут проверять по формальному принципу. По словам Гройсмана, проверки компаний будут происходить в соответствии с предварительным планом, который будет абсолютно открытым.
Рост доходности гривневых депозитов. Стоимость депозитов для населения и бизнеса повысилась. Усиление конкуренции за клиентов побудило банки повышать в ноябре доходность гривневых депозитов как для корпоративного сектора (на 0,7 п. п. до 14,3%), так и для физических лиц (на 0,4 п. п. до 11,4 % годовых). Кстати, можно получать еще больше с депозитов многих банков Украины. Для этого воспользуйтесь программой “Бонус к депозиту”.
Что происходит с инфляцией? Разъяснение от НБУ. Инфляция оказалась близкой к прогнозным показателям – более быстрый рост базовой инфляции и повышение тарифов почти полностью компенсировались низкими темпами повышения цен на сырые продовольственные товары. Об этом сообщил Национальный банк Украины.
Новая служба для контроля социальной помощи. Предполагается, что штат новой службы составит до 120 человек, а руководить ею будет Министерство социальной политики. В задачи Госсоцслужбы будет входить реализация политики в сфере социальной защиты населения, прав детей и контроль оказания социальной поддержки.
Пенсионные выплаты после перерасчета. С 1 марта 2019 года пенсионные выплаты в Украине будут ежегодно возрастать на сумму от 17% до 40%. Помимо этого анонсирован перерасчет пенсий военным пенсионерам с 1 января 2019 года.
Запрет на сплошную застройку в городах. Минрегион внесло изменения в государственные строительные нормы и ввело максимально допустимый процент застройки земельных участков при размещении новых жилых домов, который зависит от их этажности. Норма касается исключительно нового строительства. При реконструкции кварталов застройки данные показатели не применяются, об этом сообщил Парцхаладзе.
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