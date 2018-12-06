Доходность гривневых депозитов выросла

Стоимость депозитов для населения и бизнеса повысилась. Об этом сообщает НБУ.

Динамика гривневых ставок банков в ноябре, кроме трансмиссии от повышения учетной ставки в предыдущие периоды, отражала влияние и конъюнктурных факторов.

Усиление конкуренции за клиентов побудило банки повышать в ноябре доходность гривневых депозитов как для корпоративного сектора (на 0,7 п. п. до 14,3%), так и для физических лиц (на 0,4 п. п. до 11,4 % годовых).

В то же время постепенно росли ставки и по гривневым кредитам усиления спроса на них со стороны предприятий и населения. Так, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в ноябре увеличилась на 0,2. п. п. до 19,8% годовых, для населения – на 0,5 п. п. до 33,1% годовых.

На портале finance.ua давно работает специальная программа “Бонус к депозиту”, которая позволяет получать еще больше с депозитов многих банков Украины. Причем повышенные процентные ставки можно получать как по депозитам в гривне, так и по депозитам в долларах и евро.