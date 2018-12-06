Насиров: я продолжу работу в ГФС

Роман Насиров, уволенный Кабмином с должности председателя ГФС и восстановленный в должности судом, твердо настроен на возвращение на работу.

“Есть решение суда, обязательное к исполнению. Кстати, с принятием этого решения суд очень сильно затянул по неизвестным обстоятельствам. Я жду от Кабмина документального оформления судебного решения, то есть распоряжения Кабмина о восстановлении меня в должности и – продолжаю работу”, – сказал Насиров.

Насиров уточнил, что вариант апелляции действительно возможен, и Кабмин может пойти по этому пути, но апелляция, утверждает он, не может остановить решение суда.

Справка finance.ua

11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности главу ГФС Украины Романа Насирова.

Суд также приказал выплатить восстановленному в должности главе ГФС Роману Насирову компенсацию в 184 тысячи гривен.