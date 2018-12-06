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Пенсионные выплаты после перерасчета увеличатся на сумму от 17% до 40% - вице-премьер

Пенсионные выплаты после перерасчета увеличатся на сумму от 17% до 40% - вице-премьер

С 1 марта 2019 года пенсионные выплаты в Украине будут ежегодно возрастать на сумму от 17% до 40%.

Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

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“1 марта 2019 года, и потом каждого 1 марта следующего года будет проводиться автоматическое осовременивание всех пенсий, которые получают люди. <…> Мы считаем, что в среднем от 17% до 40% будут возрастать пенсионные выплаты для людей, и это будет независимо от любой власти делаться”, – сообщил он.

Помимо этого Розенко анонсировал перерасчет пенсий военным пенсионерам с 1 января 2019 года.

“Примерно полмиллиону людей – военным пенсионерам – будет выполнен перерасчет пенсий”, – отметил вице-премьер.

По материалам НВ
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