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Порошенко подписал закон о перераспределении 10 миллиардов в госбюджете-2018

Порошенко подписал закон о перераспределении 10 миллиардов в госбюджете-2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2018.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады – закон № 9369 был принят нардепами 6 декабря, а 11 декабря “возвращен с подписью от Президента”.

Законом, в частности, предусматривается перераспределение и увеличение расходов на выплату пенсий почти 10,8 млрд гривен.

Кроме того, законом увеличиваются расходы на выплату доплат за работу в зоне отчуждения, обеспечение своевременной выплаты ежегодного и дополнительного отпусков по бюджетной программе “Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” на 227,4 млн гривен и на станцию ​​“Академик Вернадский” 27,6 млн гривен.

Экономия была достигнута за счет трех программ: государственной поддержки АПК, выплаты государственных социальных пособий и поддержки реформы государственного управления.

Напомним, ранее этот законопроект раскритиковали аграрии, назвав механизм распределения государственных средств неэффективным.

По материалам Економічна Правда
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