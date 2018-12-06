НБУ объяснил, что происходит с инфляцией (инфографика)

В ноябре инфляция ускорилась до 10% в годовом исчислении, в месячном измерении цены выросли на 1,4%.

Об этом сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

При этом инфляция оказалась близкой к прогнозным показателям – более быстрый рост базовой инфляции и повышение тарифов почти полностью компенсировались низкими темпами повышения цен на сырые продовольственные товары, пишет Сегодня.

В то же время темпы роста административно регулируемых цен увеличились до 17,3% г/г. В частности, в ноябре выросли тарифы на природный газ для населения (на 22,9%) и услуги местной телефонной связи.

К тому же высокими темпами продолжили расти цены на алкогольные напитки, табачные изделия, проезд в автодорожном транспорте. Впрочем, снижение мировых цен на нефть и усиление курса гривны способствовали замедлению роста цен на топливо.