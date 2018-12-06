Социальную помощь в Украине будет контролировать новая служба

В Украине появится Государственная социальная служба. 12 декабря решение о ее создании принял на своем заседании Кабинет Министров Украины.

Новая служба создается, чтобы контролировать оказание социальной помощи.

Предполагается, что штат новой службы составит до 120 человек, а руководить ею будет Министерство социальной политики. В течение двух месяцев оно должно внести положение о Госсоцслужбе.

В задачи Госсоцслужбы будет входить реализация политики в сфере социальной защиты населения, прав детей и контроль оказания социальной поддержки.

В постановлении правительства отмечается также, что службу создают в рамках реформирования госорганов Украины и кредитных договоренностей с Международным банком реконструкции и развития.