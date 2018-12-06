Старая версия
укр ру
Все Новости
- 124 0

Социальную помощь в Украине будет контролировать новая служба

Социальную помощь в Украине будет контролировать новая служба

В Украине появится Государственная социальная служба. 12 декабря решение о ее создании принял на своем заседании Кабинет Министров Украины.

Новая служба создается, чтобы контролировать оказание социальной помощи.

Предполагается, что штат новой службы составит до 120 человек, а руководить ею будет Министерство социальной политики. В течение двух месяцев оно должно внести положение о Госсоцслужбе.

В задачи Госсоцслужбы будет входить реализация политики в сфере социальной защиты населения, прав детей и контроль оказания социальной поддержки.

В постановлении правительства отмечается также, что службу создают в рамках реформирования госорганов Украины и кредитных договоренностей с Международным банком реконструкции и развития.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина