Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 261 0

С января 2019 года изменят систему проверок бизнеса

С января 2019 года изменят систему проверок бизнеса

В Украине с 1 января 2019 года будет изменена система надзора за бизнесом. Предприятия больше не будут проверять по формальному принципу.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также: Бизнес душат? Рева рассказал, где собирается искать ресурс для увеличения пенсий

“С 1 января нового года мы меняем систему надзора за бизнесом. Больше не будет проверок по формальному принципу. Теперь главный критерий – безопасный бизнес для людей”, – написал глава правительства.

По словам Гройсмана, проверки компаний будут происходить в соответствии с предварительным планом, который будет абсолютно открытым.

“Руководитель предприятия на сайте может узнать, кто и когда будет проверять его бизнес”, – отметил он.

К тому же, добавил премьер, прийти с проверкой смогут только те контроллеры, которые имеют чек-листы конкретных рисков деятельности компании.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина