С января 2019 года изменят систему проверок бизнеса

В Украине с 1 января 2019 года будет изменена система надзора за бизнесом. Предприятия больше не будут проверять по формальному принципу.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Читайте также: Бизнес душат? Рева рассказал, где собирается искать ресурс для увеличения пенсий

“С 1 января нового года мы меняем систему надзора за бизнесом. Больше не будет проверок по формальному принципу. Теперь главный критерий – безопасный бизнес для людей”, – написал глава правительства.

По словам Гройсмана, проверки компаний будут происходить в соответствии с предварительным планом, который будет абсолютно открытым.

“Руководитель предприятия на сайте может узнать, кто и когда будет проверять его бизнес”, – отметил он.

К тому же, добавил премьер, прийти с проверкой смогут только те контроллеры, которые имеют чек-листы конкретных рисков деятельности компании.