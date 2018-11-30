"Бизнес душат"? Рева рассказал, где собирается искать ресурс для увеличения пенсий

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Уплата единого социального взноса владельцами предприятий за своих работников – единственный и естественный источник поступлений для выплат пенсий.
Так считает министр социальной политики Украины Андрей Рева.
“Персонал 75 процентов частных предприятий получает заработную плату 3723 гривны, а 84 тысячи руководителей частных предприятий декларируют зарплаты на уровне 3723 гривны. Из 22 миллионов трудоспособного населения ЕСВ платят 12 миллионов, а официально работают 16 (миллионов – ред.)… Но попробуйте прийти с проверкой на предприятие, и сразу услышите “бизнес душат”, – сказал Рева.
Рева предлагает, чтобы эти 84 тысячи руководителей предприятий заплатили ЕСВ на выплату пенсий не из минимальной зарплаты, а из двойной ставки.
“Им каждому в месяц нужно будет доплатить пенсионерам 1000 гривен, но что мы слышим? “В тень пойдем, это аморально”. Я считаю, что аморально – это пенсия полторы тысячи гривен”, – подчеркнул министр.
Он также рассказал о существенном сопротивлении, оказываемом сейчас разработанному законопроекту для борьбы со схемами минимизации уплаты ЕСВ.
“В 2016 году размер ставки ЕСВ Верховной Радой был снижен с 38 до 22 процентов, и, фактически, пенсионеры заплатили крупному бизнесу 65 миллиардов гривен. Но мы не можем вернуть ставку ЕСВ, потому что нельзя дважды войти в одну реку, да и не нужно этого делать. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно делать для получения ресурса на увеличение пенсий, то эти ресурсы есть – это теневая экономика. И нами разработан законопроект по ЕСВ, его в штыки восприняла наша “прогрессивная общественность”, для которой собственный эгоизм является более важным, чем гуманизм”, – пояснил Рева.
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