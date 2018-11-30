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"Бизнес душат"? Рева рассказал, где собирается искать ресурс для увеличения пенсий

"Бизнес душат"? Рева рассказал, где собирается искать ресурс для увеличения пенсий

Уплата единого социального взноса владельцами предприятий за своих работников – единственный и естественный источник поступлений для выплат пенсий.

Так считает министр социальной политики Украины Андрей Рева.

“Персонал 75 процентов частных предприятий получает заработную плату 3723 гривны, а 84 тысячи руководителей частных предприятий декларируют зарплаты на уровне 3723 гривны. Из 22 миллионов трудоспособного населения ЕСВ платят 12 миллионов, а официально работают 16 (миллионов – ред.)… Но попробуйте прийти с проверкой на предприятие, и сразу услышите “бизнес душат”, – сказал Рева.

Рева предлагает, чтобы эти 84 тысячи руководителей предприятий заплатили ЕСВ на выплату пенсий не из минимальной зарплаты, а из двойной ставки.

“Им каждому в месяц нужно будет доплатить пенсионерам 1000 гривен, но что мы слышим? “В тень пойдем, это аморально”. Я считаю, что аморально – это пенсия полторы тысячи гривен”, – подчеркнул министр.

Он также рассказал о существенном сопротивлении, оказываемом сейчас разработанному законопроекту для борьбы со схемами минимизации уплаты ЕСВ.

“В 2016 году размер ставки ЕСВ Верховной Радой был снижен с 38 до 22 процентов, и, фактически, пенсионеры заплатили крупному бизнесу 65 миллиардов гривен. Но мы не можем вернуть ставку ЕСВ, потому что нельзя дважды войти в одну реку, да и не нужно этого делать. Поэтому, когда мы говорим о том, что нужно делать для получения ресурса на увеличение пенсий, то эти ресурсы есть – это теневая экономика. И нами разработан законопроект по ЕСВ, его в штыки восприняла наша “прогрессивная общественность”, для которой собственный эгоизм является более важным, чем гуманизм”, – пояснил Рева.

Мои fiнансы:

  • Нынешнее законодательство предусматривает уплату 22% указанного налога с зарплат не выше 15 минимальных (55,8 тыс. грн).
  • Законопроект, что был разработан Минсоцполитики и утвержден Кабмином 14 ноября, предлагает начислять ЕСВ по данной ставке на зарплаты, не выше 25 минимальных (104 тыс. грн).
  • Свыше этой суммы ввести регрессивную шкалу вплоть до 5% ЕСВ на зарплаты, превышающие 270 размеров минимальных зарплат.
  • Дополнительные поступления в бюджет от таких мер могут составлять до 10 млрд гривен, полагают в Минсоцполитики.

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По материалам Finance.UA
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