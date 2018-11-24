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День финансов, 28 ноября: давление на курс, временная растаможка "еврономеров", рост ставок по депозитам

День финансов, 28 ноября: давление на курс, временная растаможка "еврономеров", рост ставок по депозитам

Среда, 28 ноября. Военное положение: начало и последствия.

Давление на курс. Введение военного положения в 10 областях страны приведет к дополнительному давлению на курс гривны, однако глубокой девальвации национальной валюты не произойдет, так считают банкиры.

В НБУ говорят – не паниковать. Как утверждает регулятор, ситуация на наличном валютном рынке на сегодняшний день является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора. В Нацбанке даже предоставили инфографику, в которой объяснили, как банковская система работает во время военного положения

Тем временем… ситуация с военным положением уже повлекла за собой повышение ставок по депозитам некоторых банков. Видимо, таким образом банки решили привлекать вкладчиков. Finance.ua собрал в одном материале изменения по ставкам. Поскольку даже в сложных политико-экономических условиях можно не упустить возможность заработать больше. К тому же в отдельном разделе портала для тех, кто хочет зарабатывать на депозитах еще больше, у нас всегда припрятаны бонусы.

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Снова про отопление. В феврале следующего года жители Киева начнут получать квитанции с новыми ценами за отопление и горячую воду. Тарифы вырастут в среднем на 18%. Новые тарифы вступают в силу с января 2019 года.

Растаможка авто на “еврономерах”. Временный порядок. Кабмин утвердил временный порядок растаможки авто на иностранной регистрации, которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита, в соответствии с которым растаможка будет осуществляться с некоторыми особенностями.

Деньги на мусор. В КГГА вновь взялись за повышение тарифов за вывоз мусора для людей и компаний. Если верить проекту распоряжения КГГА, цены на услуги «Киевкоммунсервис» повысятся сразу на 27%. В ведомстве говорят, что в таком росте тарифов “виновно” повышение “минималки” до 4173 гривен.

Пенсия – автоматом. Первый автоматический перерасчет пенсии состоится 1 марта. Для военных пенсионеров – с 1 января 2019 и других категорий граждан – с 1 марта 2019 года.

По материалам Finance.UA
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