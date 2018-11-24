Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 3 0

Отопление в Киеве подорожает: сколько заплатим

Отопление в Киеве подорожает: сколько заплатим

В феврале следующего года жители Киева начнут получать квитанции с новыми ценами за отопление и горячую воду. Тарифы вырастут в среднем на 18%.

Новые тарифы вступают в силу с января 2019 года.

Читайте также: С января украинцы будут платить за электричество по двум договорам

В свою очередь, в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщили, что для лицензиатов комиссии тарифы на отопление для населения увеличатся в среднем на 17,1%. Следовательно, цена на услуги централизованного отопления будет увеличена на 161 гривну, до 1136 грн.

“Расчеты были проведены с учетом требований действующего законодательства”, – прокомментировали в НКРЭКУ.

Мои fiнансы:

  • Для жителей Киева в квартирах со счетчиками цена за 1 Гкал отопления будет составлять 1654,11 грн.
  • Для квартир без счетчика цена за квадрат отапливаемой площади – 38,50 грн.
  • Для квартир с полотенцесушителями цена за горячую воду – 97,89 грн/куб. м., без него – 90,54 грн/куб. м.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА НКРЭКУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина