Отопление в Киеве подорожает: сколько заплатим

В феврале следующего года жители Киева начнут получать квитанции с новыми ценами за отопление и горячую воду. Тарифы вырастут в среднем на 18%.

Новые тарифы вступают в силу с января 2019 года.

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В свою очередь, в Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщили, что для лицензиатов комиссии тарифы на отопление для населения увеличатся в среднем на 17,1%. Следовательно, цена на услуги централизованного отопления будет увеличена на 161 гривну, до 1136 грн.

“Расчеты были проведены с учетом требований действующего законодательства”, – прокомментировали в НКРЭКУ.

Мои fiнансы:

Для жителей Киева в квартирах со счетчиками цена за 1 Гкал отопления будет составлять 1654,11 грн.

Для квартир без счетчика цена за квадрат отапливаемой площади – 38,50 грн.