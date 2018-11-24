С января украинцы будут платить за электричество по двум договорам

Договоры о пользовании электрической энергией, заключенные потребителями с облэнерго, прекращают свое действие с 1 января 2019 года.
Об этом сообщила Оксана Кривенко, глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на странице в ФБ.
По словам главы НКРЭКУ, энергокомпании должны отделить свою деятельность по распределению электроэнергии от других видов деятельности, в том числе путем создания электропоставщика.
“Договор о поставках электрической энергии предусматривает коммерческую продажу потребителю электрической энергии как товарной продукции”, – отметила глава НКРЭКУ.
Мои fiнансы:
Какие новые договоры нужно заключить:
- О предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения;
- О поставках электрической энергии потребителю с выбранным электропоставщиком или о поставках электроэнергии поставщиком универсальных услуг (для бытовых или малых бытовых потребителей).