С января украинцы будут платить за электричество по двум договорам

Договоры о пользовании электрической энергией, заключенные потребителями с облэнерго, прекращают свое действие с 1 января 2019 года.

Об этом сообщила Оксана Кривенко, глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на странице в ФБ.

По словам главы НКРЭКУ, энергокомпании должны отделить свою деятельность по распределению электроэнергии от других видов деятельности, в том числе путем создания электропоставщика.

“Договор о поставках электрической энергии предусматривает коммерческую продажу потребителю электрической энергии как товарной продукции”, – отметила глава НКРЭКУ.

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Какие новые договоры нужно заключить:

О предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения;