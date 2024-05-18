Jaguar не будет выпускать самую популярную модель: представлены прощальные версии (фото) — Finance.ua

Jaguar не будет выпускать самую популярную модель: представлены прощальные версии (фото) Сегодня 04:23 — Технологии&Авто

Jaguar не будет выпускать самую популярную модель: представлены прощальные версии (фото), Фото: Jaguar

Кроссовер Jaguar F-Pace вскоре снимут с производства. Последние автомобили сойдут с конвейера до конца нынешнего года.



Об этом сообщает сайт Carscoops.

Jaguar F-Pace — самая популярная модель в современной линейке марки. С 2015 года уже выпущено более 328 000 этих недешевых кроссоверов, поэтому низкий спрос не является причиной отказа от авто.

Фото: Jaguar

Дело в том, что Jaguar полностью отказывается от двигателей внутреннего сгорания и переходит на выпуск электрокаров. Соответственно все бензиновые и дизельные модели марки снимут с производства.

На прощание будут выпущены две лимитированные версии Jaguar F-Pace. 90th Anniversary Edition посвящена 90-летию модели, которое будут праздновать в 2025 году.

У нее особые колесные диски и внутренняя отделка кожей и алюминием, а также спортивные кресла и панорамная крыша. Можно выбрать бензиновые, дизельные или гибридные варианты мощностью до 404 сил.

Фото: Jaguar

Новый Jaguar F-Pace SVR 575 Edition комплектуют исключительно топовым 5,0-литровым V8 с компрессором, причем его мощность выросла до 575 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость составляет 283 км/ч.

Кроссовер Jaguar оснащен 22-дюймовыми дисками и спортивными креслами с электроприводом и вентиляцией. Салон украшен кожей и замшей.

Фокус По материалам:

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