Jaguar не будет выпускать самую популярную модель: представлены прощальные версии (фото) — Finance.ua
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Jaguar не будет выпускать самую популярную модель: представлены прощальные версии (фото)

Технологии&Авто
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Jaguar не будет выпускать самую популярную модель: представлены прощальные версии (фото)
Jaguar не будет выпускать самую популярную модель: представлены прощальные версии (фото), Фото: Jaguar
Кроссовер Jaguar F-Pace вскоре снимут с производства. Последние автомобили сойдут с конвейера до конца нынешнего года.
Об этом сообщает сайт Carscoops.
Jaguar F-Pace — самая популярная модель в современной линейке марки. С 2015 года уже выпущено более 328 000 этих недешевых кроссоверов, поэтому низкий спрос не является причиной отказа от авто.
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Дело в том, что Jaguar полностью отказывается от двигателей внутреннего сгорания и переходит на выпуск электрокаров. Соответственно все бензиновые и дизельные модели марки снимут с производства.
На прощание будут выпущены две лимитированные версии Jaguar F-Pace. 90th Anniversary Edition посвящена 90-летию модели, которое будут праздновать в 2025 году.
У нее особые колесные диски и внутренняя отделка кожей и алюминием, а также спортивные кресла и панорамная крыша. Можно выбрать бензиновые, дизельные или гибридные варианты мощностью до 404 сил.
Фото: Jaguar
Фото: Jaguar
Новый Jaguar F-Pace SVR 575 Edition комплектуют исключительно топовым 5,0-литровым V8 с компрессором, причем его мощность выросла до 575 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а максимальная скорость составляет 283 км/ч.
Кроссовер Jaguar оснащен 22-дюймовыми дисками и спортивными креслами с электроприводом и вентиляцией. Салон украшен кожей и замшей.
По материалам:
Фокус
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