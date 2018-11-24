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Первый автоматический перерасчет пенсии состоится 1 марта

Первый автоматический перерасчет пенсии состоится 1 марта

После принятия Государственного бюджета на 2019 год специалисты готовят технические условия для первого в истории автоматического перерасчета пенсий: для военных пенсионеров – с 1 января 2019 и других категорий граждан – с 1 марта 2019 года.

Об этом шла речь во время совещания премьер-министра Владимира Гройсмана с министром соцполитики Андреем Ревой и главой Пенсионного фонда Евгением Капинусом, сообщается на сайте Кабмина.

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По словам участников совещания, вся работа ведется с опережением графика – без сбоев и по четкому плану.

Ситуация полностью контролируется, в плановом порядке решаются большинство вопросов.

“У нас есть три этапа: с 1 декабря – повышение минимальной пенсии, 1 января – перерасчет пенсий военным пенсионерам с 1 марта – автоматический перерасчет пенсий другим категориям граждан. Система должна быть готова, – сказал Гройсман. – Прошу обеспечивать и дальше работу всей пенсионной системы и работу всех региональных управлений Пенсионного фонда – чтобы и в регионах все было стабильно”.

По материалам lb.ua
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