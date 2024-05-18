С начала года «Укрзализныця» восстановила более 7 тыс. грузовых вагонов — Finance.ua

С начала года «Укрзализныця» восстановила более 7 тыс. грузовых вагонов Сегодня 06:13 — Фондовый рынок

С начала года «Укрзализныця» восстановила более 7 тыс. грузовых вагонов

С начала года АО «Укрзализныця» на собственных мощностях отремонтировало 7088 грузовых вагонов.

Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».

В частности, капитальным ремонтом отремонтировали 2002 вагона, деповским ремонтом — 5086.

«Компания ремонтировала полувагоны, специальный подвижной состав, цементовозы и цистерны», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что, кроме своих вагонов, проводят восстановление вагонов частных владельцев.

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Так, за январь-апрель 2024 года отремонтировано 2,9 тыс. грузовых вагонов собственности АО «Укрзализныця» и почти 3,4 тыс. вагонов частных владельцев.

«Укрзализныця» в течение 2024 года планирует отремонтировать 19 тыс. грузовых вагонов.

Напомним, «Укрзализныця» разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Как говорят в УЗ, он построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.

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