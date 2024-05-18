С начала года «Укрзализныця» восстановила более 7 тыс. грузовых вагонов — Finance.ua
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С начала года «Укрзализныця» восстановила более 7 тыс. грузовых вагонов

Фондовый рынок
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С начала года «Укрзализныця» восстановила более 7 тыс. грузовых вагонов
С начала года «Укрзализныця» восстановила более 7 тыс. грузовых вагонов
С начала года АО «Укрзализныця» на собственных мощностях отремонтировало 7088 грузовых вагонов.
Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».
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В частности, капитальным ремонтом отремонтировали 2002 вагона, деповским ремонтом — 5086.
«Компания ремонтировала полувагоны, специальный подвижной состав, цементовозы и цистерны», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что, кроме своих вагонов, проводят восстановление вагонов частных владельцев.
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Так, за январь-апрель 2024 года отремонтировано 2,9 тыс. грузовых вагонов собственности АО «Укрзализныця» и почти 3,4 тыс. вагонов частных владельцев.
«Укрзализныця» в течение 2024 года планирует отремонтировать 19 тыс. грузовых вагонов.
Напомним, «Укрзализныця» разработала и запускает в бета-режиме обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов. Как говорят в УЗ, он построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.
По материалам:
Finance.ua
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