Кабмин утвердил временный порядок растаможки авто на "еврономерах"

Кабинет министров Украины утвердил временный порядок растаможки авто на иностранной регистрации.

Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

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Отметим, утвержден временный порядок таможенного оформления авто, которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита, в соответствии с которым растаможка будет осуществляться с некоторыми особенностями:

декларантом авто имеет право выступать физическое лицо – резидент. От его имени декларирование авто может осуществлять таможенный брокер;

для таможенного оформления транспортного средства органу доходов и сборов подается электронная таможенная декларация;

вместе с электронной таможенной декларацией органу доходов и сборов подаются счет или другой документ, определяющий стоимость авто, регистрационный документ на транспортное средство, выданный органом страны регистрации, и документ, подтверждающий право собственности на авто или право распоряжаться и декларировать такое транспортное средство;

для налогообложения транспортных средств применяется фактурная стоимость этих транспортных средств;

в случае отказа в таможенном оформлении авто по заявленной фактурной стоимости таможенный орган выносит решение о корректировке заявленной стоимости и выдает карточку отказа, в которой указывает причины и приводит исчерпывающие разъяснения;

доставка транспортного средства в зону таможенного контроля осуществляется декларантом после представления электронной таможенной декларации и получения от органа доходов и сборов уведомления с указанием даты и времени предъявления транспортного средства органу доходов и сборов;