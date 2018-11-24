Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 1 0

Кабмин утвердил временный порядок растаможки авто на "еврономерах"

Кабмин утвердил временный порядок растаможки авто на "еврономерах"

Кабинет министров Украины утвердил временный порядок растаможки авто на иностранной регистрации.

Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Читайте также: Растаможено первое авто на еврономерах по новым правилам: сколько сэкономлено

Отметим, утвержден временный порядок таможенного оформления авто, которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита, в соответствии с которым растаможка будет осуществляться с некоторыми особенностями:

  • декларантом авто имеет право выступать физическое лицо – резидент. От его имени декларирование авто может осуществлять таможенный брокер;
  • для таможенного оформления транспортного средства органу доходов и сборов подается электронная таможенная декларация;
  • вместе с электронной таможенной декларацией органу доходов и сборов подаются счет или другой документ, определяющий стоимость авто, регистрационный документ на транспортное средство, выданный органом страны регистрации, и документ, подтверждающий право собственности на авто или право распоряжаться и декларировать такое транспортное средство;
  • для налогообложения транспортных средств применяется фактурная стоимость этих транспортных средств;
  • в случае отказа в таможенном оформлении авто по заявленной фактурной стоимости таможенный орган выносит решение о корректировке заявленной стоимости и выдает карточку отказа, в которой указывает причины и приводит исчерпывающие разъяснения;
  • доставка транспортного средства в зону таможенного контроля осуществляется декларантом после представления электронной таможенной декларации и получения от органа доходов и сборов уведомления с указанием даты и времени предъявления транспортного средства органу доходов и сборов;
  • если после предъявления транспортного средства органу дохода и сборов выполнение таможенных формальностей не требует пребывания транспортного средства в зоне таможенного контроля, орган доходов и сборов направляет декларанту сообщение, что такое транспортное средство может быть вывезено из зоны таможенного контроля.
По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Технологии&Авто
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина