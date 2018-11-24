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Растаможено первое авто на "еврономерах" по новым правилам: сколько сэкономлено

Растаможено первое авто на "еврономерах" по новым правилам: сколько сэкономлено

В Государственной фискальной службе отчитались о растаможке первого “еврономера” по новым правилам.

Черновицкая таможня оформила первое авто на «еврономерах» по льготным условиям.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Гражданин растаможил Renault Laguna 2004 года выпуска (немецкая регистрация) и уплатил в государственный бюджет более 49,3 тыс. грн.

Как сообщает ГФС, пошлина (10%) составила 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) – 28,765 тыс. грн и НДС (20%) – 15,957 тыс. грн.

А через три месяца таможенное оформление этой Renault Laguna стоило бы резиденту 83,8 тыс. грн. Экономия составила 34,5 тыс. грн.

Мои fiнансы:

  • 25 ноября вступил в силу закон, предусматривающий новые правила ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией.
  • В течение 90 календарных дней после вступления в силу закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50%-ной скидкой (кроме электромобилей, с применением коэффициентов в зависимости от объема двигателя и возраста ТС)
  • Таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 грн (500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).
  • При ввозе для постоянного пользования бывших в употреблении авто подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.

Кстати, если вы стали владельцем авто на «еврономерах», потому что не любите переплачивать – выбирайте специальные кредитные карты для автомобилистов прямо у нас на портале. Карты для водителей позволяют получать кэшбэк и дополнительные скидки на АЗС.

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По материалам Finance.UA
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