Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 217 0

Деньги на мусор: в Киеве планируют повысить тарифы на услуги «Киевкоммунсервис»

Деньги на мусор: в Киеве планируют повысить тарифы на услуги «Киевкоммунсервис»

В КГГА вновь взялись за повышение тарифов за вывоз мусора для людей и компаний.

Если верить проекту распоряжения КГГА, который опубликован 27 ноября на ее сайте, цены на услуги «Киевкоммунсервис» повысятся сразу на 27%.

“Виновато” в таком росте тарифов повышение “минималки” до 4173 гривен в 2019 году. В КП «Киевкоммунсервис» говорят, что вынуждены увеличивать затраты компании на персонал.

Новые платежки начнут приходить киевлянам сразу после прохождения необходимых процедур и публикации документа.

Мои fiнансы:

  • Услугу вывоза 1 кубометра твердых отходов планируют поднять до 159,1 грн. Сейчас – 115,09 грн.
  • Таким образом вместо прежних 20-25 грн жители столицы будут платить за услугу «Киевкоммунсервиса» 26-32 грн с каждого проживающего в квартире.
  • Повысят и цены на вывоз крупногабаритного мусора – до 195 грн. Сейчас – 115 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:КГГА
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина