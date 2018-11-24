Деньги на мусор: в Киеве планируют повысить тарифы на услуги «Киевкоммунсервис»

В КГГА вновь взялись за повышение тарифов за вывоз мусора для людей и компаний.

Если верить проекту распоряжения КГГА, который опубликован 27 ноября на ее сайте, цены на услуги «Киевкоммунсервис» повысятся сразу на 27%.

“Виновато” в таком росте тарифов повышение “минималки” до 4173 гривен в 2019 году. В КП «Киевкоммунсервис» говорят, что вынуждены увеличивать затраты компании на персонал.

Новые платежки начнут приходить киевлянам сразу после прохождения необходимых процедур и публикации документа.

Мои fiнансы:

Услугу вывоза 1 кубометра твердых отходов планируют поднять до 159,1 грн. Сейчас – 115,09 грн.

Таким образом вместо прежних 20-25 грн жители столицы будут платить за услугу «Киевкоммунсервиса» 26-32 грн с каждого проживающего в квартире.