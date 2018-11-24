В НБУ говорят, что гривню лихорадит из-за паники

Ситуация на наличном валютном рынке на сегодняшний день является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

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“Для обеспечения стабильности на валютном рынке НБУ продолжает внимательно следить за его состоянием и в случае необходимости будет выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Нацбанк имеет для этого достаточно ресурсов – объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, Нацбанк продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривни определяет рынок.

“Ситуация на наличном валютном рынке сегодня является результатом обусловленного последними новостями психологического фактора”, – заявили в НБУ.

“Мы ожидаем, что после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривни на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами”, – отметила пресс-служба регулятора.