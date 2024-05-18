Продолжат ли начислять субсидию человеку, который выехал на лечение за границу — Finance.ua

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Продолжат ли начислять субсидию человеку, который выехал на лечение за границу

Личные финансы
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Продолжат ли начислять субсидию человеку, который выехал на лечение за границу
Продолжат ли начислять субсидию человеку, который выехал на лечение за границу
Граждане Украины, у которых нет возможности самостоятельно оплатить коммунальные услуги, могут обратиться за назначением жилищной субсидии. Человек, выехавший за границу на лечение, будет продолжать получать выплату.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Когда могут забрать субсидию при выезде за границу

В ведомстве отметили, что субсидию перестают начислять, если проживающие в домохозяйстве совершеннолетние граждане выехали за пределы страны на срок более 60 дней.
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«В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 (с изменениями), если в составе домохозяйства есть лицо, достигшее 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, и в этом периоде такое лицо находилось за границей совокупно более 60 дней, то право на получение жилищной субсидии теряется», — говорится в сообщении.

Исключения

Однако в 60-дневный срок пребывания за границей не включаются дни лечения, служебной командировки, обучения или ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, что подтверждается соответствующими документами.
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При этом социальные нормы жилья и социальные нормативы жилищно-коммунального обслуживания по адресу домохозяйства таких лиц в период пребывания их за границей не рассчитываются.
Напомним, в ПФУ рассказали, что с 1 мая большинство получателей субсидии во время отопительного сезона получат ее автоматически в неотопительный. Тем не менее, некоторым гражданам придется подать заявление и декларацию о доходах и расходах для продолжения получения льгот на оплату коммунальных услуг.
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По материалам:
Finance.ua
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