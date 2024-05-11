Могут ли люди, работающие сезонно за минимальную зарплату, получать субсидию — Finance.ua
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Могут ли люди, работающие сезонно за минимальную зарплату, получать субсидию

Личные финансы
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Могут ли люди, работающие сезонно за минимальную зарплату, получать субсидию
Могут ли люди, работающие сезонно за минимальную зарплату, получать субсидию
Граждане, которые не могут самостоятельно платить за жилищно-коммунальные услуги, могут обратиться за назначением жилищной субсидии.
В Пенсионном фонде Украины объяснили, имеет ли право на субсидию лицо, работающее сезонно (с октября по апрель) за минимальную зарплату.
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Отмечается, что при определении права на назначение жилищной субсидии анализируются доходы граждан.
В частности, если жилищная субсидия назначается, например, с начала неотопительного сезона (с мая) — учитываются доходы человека за III и IV кварталы предыдущего календарного года и уплата в этот период единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
То есть, если обращение за назначением жилищной субсидии будет в мае (июне) 2024 года, жилищная субсидия будет назначена с начала неотопительного сезона.
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При этом будут учтены доходы за III-IV квартал 2023 года и будет анализироваться уплата социального взноса не менее чем за три месяца этого периода.
Напомним, по словам премьер-министра Украины, в этом году Украине удастся профинансировать социальные выплаты, в том числе пенсии и субсидии благодаря новой помощи от США.
По его словам, в новом пакете финансирования от США почти $61 млрд предусмотрено $7,5 млрд прямой бюджетной помощи.
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По материалам:
Finance.ua
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