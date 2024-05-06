Украинцы могут получить субсидию, работая на полставки — Finance.ua

Украинцы могут получить субсидию, работая на полставки Сегодня 08:02 — Личные финансы

Украинцы могут получить субсидию, работая на полставки

Некоторые украинцы могут получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о тех, чьи доходы не могут покрыть расходы на коммуналку. Кроме того, на льготу также могут рассчитывать лица, работающие неполный рабочий день.

Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

Согласно положению о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденному постановлением Кабмина от № 848 , назначить субсидию работающему на полставки могут, если за лицо был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

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В частности, размер которого не меньше минимального в течение трех месяцев в периоде, за который будут учитываться доходы для назначения субсидии.

Напомним, в ПФУ рассказали, что с 1 мая большинство получателей субсидии во время отопительного сезона получат ее автоматически в неотопительный. Тем не менее, некоторым гражданам придется подать заявление и декларацию о доходах и расходах для продолжения получения льгот на оплату коммунальных услуг.

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