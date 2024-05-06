Украинцы могут получить субсидию, работая на полставки — Finance.ua

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Украинцы могут получить субсидию, работая на полставки

Личные финансы
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Украинцы могут получить субсидию, работая на полставки
Украинцы могут получить субсидию, работая на полставки
Некоторые украинцы могут получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о тех, чьи доходы не могут покрыть расходы на коммуналку. Кроме того, на льготу также могут рассчитывать лица, работающие неполный рабочий день.
Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.
Согласно положению о порядке назначения жилищной субсидии, утвержденному постановлением Кабмина от № 848, назначить субсидию работающему на полставки могут, если за лицо был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.
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В частности, размер которого не меньше минимального в течение трех месяцев в периоде, за который будут учитываться доходы для назначения субсидии.
Напомним, в ПФУ рассказали, что с 1 мая большинство получателей субсидии во время отопительного сезона получат ее автоматически в неотопительный. Тем не менее, некоторым гражданам придется подать заявление и декларацию о доходах и расходах для продолжения получения льгот на оплату коммунальных услуг.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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