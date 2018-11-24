Банки повышают ставки по депозитам: как можно получать еще больше



В связи с последними событиями в Украине – введением военного положения в 10 областях, ажиотажем на валютном рынке и ожиданиями большинства украинцев, многие банки решили привлекать вкладчиков повышением процентных ставок.

В данном материале расскажем именно о таких предложениях. Поскольку даже в сложных политико-экономических условиях можно не упустить возможность заработать больше.

monobank

Проект monobank, который возник в рамках сотрудничества Universal Bank с командой Fintech Band, с 28 ноября решил повысить ставки по депозитам на сроки 6 и 12 месяцев. Как сообщили в банке порталу finance.ua, изначально планировалось повысить ставки через неделю, но поскольку остальные банки уже начали это делать – решили не тянуть. К тому же, если раньше банк предлагал депозиты только в гривне, то не так давно в monobank появились вклады в долларах и евро на срок от 1 до 12 месяцев и ставками до 5% годовых. В связи с повышением, по депозитам monobank можно получить до 18%..

Universal Bank

Не отстают от monobank и в самом Universal Bank. В финучреждении также решили повысить ставки по срочным вкладам на сроки 6 и 12 месяцев – до 16,75% и 17,15% соответственно. Максимальная ставка остается на уровне 19%. Но:

ПУМБ

Первый Украинский Международный Банк, который входит в группу крупнейших банковских учреждений страны согласно классификации НБУ, тоже готов предлагать своим вкладчикам еще больше процентов по депозитам. Так, с 28 ноября 2018 года максимальная ставка по вкладу составит – 17,50%. Но:

Finance.ua намерен и дальше следить за повышением процентных ставок банков Украины. Всю свежую информацию будем добавлять в данный материал. Следите за обновлениями.

А еще больше бонусов к депозитам других банков Украины уже можно найти в специальном разделе сайта: