День финансов, 27 ноября: о военном положении, выводе валюты, первой льготной растаможке "еврономера"

Вторник, 27 ноября. Вчера ВР утвердила указ Президента о военном положении, поэтому сегодня и Кабмин, и МЭРТ, и даже Приватбанк рассказывали, как будут работать в это время.

Турчинов о военном положении: Сегодня секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что военное положение в Украине введено с 14.00 26 ноября. На сайте парламента в приложении к указу Президента отмечается, что глава государства постановил “ввести в Украине военное положение с 14 часов 00 минут 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток до 14 часов 00 минут 26 декабря 2018 года”.

Гройсман о военном положении: “Я не вижу никаких оснований для экономического кризиса, более того – мы имеем все возможности обеспечить стабильность, но самое важное – консолидация наших усилий.”

Минэкономразвития о военном положении: “Указы Президента Украины «О введении военного положения в Украине» не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины. Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме.”

ПриватБанк о военном положении: “Банк обеспечивает бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей. Введение военного положения никак не повлияло на работу банка”.

Кроме новостей о военном положении:

Новые правила оплаты за свет. С 1 января 2019 года заканчивается действие договоров о пользовании электрической энергией, которые заключены с облэнерго. Поэтому необходимо заключить два новых договора. Первый: о предоставлении услуг по распределению электрической энергии потребителю с оператором системы распределения. Второй: о поставках электрической энергии потребителю с выбранным электропоставщиком.

Растаможено первое авто на “еврономерах”. Черновицкая таможня оформила первое авто на «еврономерах» по льготным условиям. Гражданин растаможил Renault Laguna 2004 года выпуска и уплатил в государственный бюджет более 49,3 тыс. грн . А через три месяца таможенное оформление этой Renault Laguna стоило бы резиденту 83,8 тыс. грн.

Как считать и покупать валюту для вывода из Украины. НБУ объясняет, что размер выводимых дивидендов определяется в национальной валюте и только после этого пересчитывается в иностранную. То есть, именно сумма дивидендов в гривнах является базой для их уплаты, а не эквивалент, указанный в соответствующем решении эмитента суммы в иностранной валюте.