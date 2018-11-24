Как считать и покупать валюту для вывода из Украины: в НБУ объяснили

Бизнес постоянно боится прогадать и вывести за пределы Украины меньше денег, потому не перестает атаковать Нацбанк запросами на этот счет.

Новым предметом спора стала правильность определения суммы дивидендов, и чиновникам пришлось давать объяснения. Вчера НБУ в телеграмме №40-0006/63031 уточнил, что размер выводимых дивидендов определяется в национальной валюте и только после этого пересчитывается в иностранную.

«То есть, именно сумма дивидендов в гривнах является базой для их уплаты, а не эквивалент, указанный в соответствующем решении эмитента суммы в иностранной валюте, который может встречаться на практике», — подчеркивается в документе, который подписал заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий.

Нельзя заранее точно знать, сколько именно выведешь за границу, подчеркивают чиновники. Точная валютная сумма станет известна в момент покупки, после оценки текущего курса.

«Учитывая это, при возвращении юридическим лицом, участником которой является иностранный инвестор, дивидендов этому инвестору за границу пересчет соответствующих обязательств по гривне в иностранную валюту при покупке иностранной валюты для выплаты дивидендов осуществляется по фактическому курсу иностранной валюты, сложившийся на дату соответствующей операции», — отмечается в нацбанковской телеграмме.

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