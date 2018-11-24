Гройсман о военном положении: оснований для экономического кризиса нет

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверяет, что правительство сможет выполнить все решения Рады относительно военного положения и оснований для экономического кризиса нет.

Об этом он сказал во время внеочередного заседания Верховной Рады о введении военного положения в связи с агрессией РФ в Азовском море.

Читайте также: Маркарова рассказала о дальнейшем сотрудничестве Украины с МВФ

«Найдите консолидированное решение (о введении военного положения – ред.), а правительство Украины выполнит любое решение, которое будет принято. Я не вижу никаких оснований для экономического кризиса, более того – мы имеем все возможности обеспечить стабильность, но самое важное – консолидация наших усилий», – сказал Гройсман перед принятием решения о военном положении.

Он также призвал депутатов к единству.

«Происходит обсуждение одного из самых сложных и важнейших вопросов – вопрос, как обеспечить в стране стабильность и принять необходимые решения для защиты нашего суверенного государства… Я не понимаю, откуда столько ненависти внутри этого зала? В сложные минуты мы должны быть едины, мы должны находить компромисс и быть способными защитить этот компромисс и сделать страну сильнее», – сказал Гройсман.