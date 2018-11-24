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Маркарова рассказала о дальнейшем сотрудничестве Украины с МВФ

Маркарова рассказала о дальнейшем сотрудничестве Украины с МВФ

В случае положительного решения МВФ относительно Украины, будет открыт доступ к финансированию от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от ЕС еще до конца 2018 года.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в Facebook.

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По ее словам, Минфин активно работает с коллегами из Фонда над принятым бюджетом на 2019 год и остальными вопросами, которые позволят совместно завершить процедуры подготовки к рассмотрению вопроса на заседании Совета фонда.

“В случае позитивного решения, не только учредят 14-месячную программу МВФ, которая будет основой продолжения макроэкономической стабильности в Украине в течение всего 2019 года, но и откроют доступ к финансированию от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от ЕС еще до конца 2018 года”, – написала она.

По материалам РБК-Украина
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