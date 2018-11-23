Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 4196 0

Военное положение вводится в 10 областях Украины

Военное положение вводится в 10 областях Украины

Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения.

За соответствующее решение проголосовали 276 народных депутатов.

Читайте также: В НБУ сообщили, как военное положение повлияет на банковскую систему

Речь идет об областях, расположенных вдоль российской, молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Ранее Президент Петр Порошенко решил изменить свой указ о введении военного положения, сократив его срок с 60 до 30 дней.

Согласно указу Президента, военное положение вводится с 9:00 28 ноября 2018 года.

Оно продлится 30 дней, то есть до 27 декабря.

Справка finance.ua

  • 25 ноября корабли Военно-морских сил Украины были атакованы российскими военными.
  • В районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.
  • Во время заседания СНБО начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего в украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ, которые были захвачены российскими службами, Украине не известна.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина