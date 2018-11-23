Военное положение вводится в 10 областях Украины

Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении военного положения.

За соответствующее решение проголосовали 276 народных депутатов.

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Речь идет об областях, расположенных вдоль российской, молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Ранее Президент Петр Порошенко решил изменить свой указ о введении военного положения, сократив его срок с 60 до 30 дней.

Согласно указу Президента, военное положение вводится с 9:00 28 ноября 2018 года.

Оно продлится 30 дней, то есть до 27 декабря.

Справка finance.ua

25 ноября корабли Военно-морских сил Украины были атакованы российскими военными.

В районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС , россиянами были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.