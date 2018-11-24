МЭРТ гарантирует невмешательство в работу бизнеса

Министерство экономического развития и торговли выступило с заявлением в связи с введением военного положения в Украине.

Указы президента Украины «О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине» и «О введении военного положения в Украине» пока не накладывают ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МЭРТ.

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«Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме», – утверждают в МЭРТ.

Минэкономразвития обещает оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности.