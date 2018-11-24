В ПриватБанке рассказали, как будут работать во время военного положения

Все банкоматы, отделения и онлайн сервисы ПриватБанка будут работают в обычном режиме. Введение военного положения никак не повлияло на работу банка.

Об этом заявил председатель правления банка Петр Крумханзл по результатам встречи руководителей ведущих украинских банков в НБУ, сообщает пресс-служба финучреждения.

По словам Крумханзла, банк обеспечивает бесперебойное проведение платежей, инкассации и пополнение банкоматных и терминальных сетей.

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Напомним, председатель Нацбанка Яков Смолий, присутствовавший на заседании Совета нацбезопасности и обороны, заявил в воскресенье, что даже в случае успешного голосования в Верховной Раде за введение военного положения никаких специальных графиков и режимов работы для банковской системы регулятор вводить не станет.

«Смолий призвал банки по максимуму наполнить наличными кассы и банкоматы, чтобы не допустить слухов и паники. И сообщил, что никаких ограничений на объемы операций НБУ вводить не планирует. А чтобы окончательно развеять любые сомнения, дал распоряжение подписать типовые договора со всеми банками на предоставление стабкредитов. Рефинансирование сейчас давать не будут, но документы хотят подготовить, чтобы иметь возможность реагировать мгновенно», — рассказал источник, знакомый с ходом совещания.

Чуть позднее официальную позицию главы НБУ опубликовала на сайте ведомства и пресс-служба. Здесь отметили, что никаких рисков для устойчивости банковской системы нет.