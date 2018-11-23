День финансов, 26 ноября: если военное положение. Что ждать от курса, банков и сотрудничества с МВФ

Понедельник, 26 ноября. Если в Украине введут военное положение, что это значит для мира финансов:

Предыстория: 25 ноября корабли Военно-морских сил Украины были атакованы российскими военными. В районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС, россиянами были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих. В понедельник, по результатам заседания СНБО, Петр Порошенко попросил Раду рассмотреть на внеочередном заседании решение о введении военного положения в Украине.

12 пунктов. Обнародован Указ президента от 26 ноября 2018 года, который предусматривает введение в действие решение СНБО о введении военного положения. Состоит из 12 пунктов, последний из которых является тайным. Указ вступает в силу со дня его опубликования. Кстати, больше о военном положении – в Законе Украины.

***

Для банковской системы. Как пообещал глава Национального банка Яков Смолий, при военном положении работа банковской системы Украины нарушена не будет. Об этом Смолий говорил на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Позже правление Национального банка Украины (НБУ) провело внеочередную встречу с руководителями крупнейших 40 банков страны. Как сообщили после встречи источники СМИ, НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием.

Для курса. На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка. Но основная часть роста произошла уже в понедельник, после воскресных событий в Керченском проливе. По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, введение военного положения – формальная сторона вопроса. На динамику курса гривны будет влиять не столько факт введения этого положения, сколько реальное развитие событий в противостоянии с Россией.

Для сотрудничества с МВФ. В Международном валютном фонде прокомментировали сотрудничество с Украиной при военном положении. Говорят, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты разной степени активности.

О других новостях понедельника:

Швейцарский «Свиточ». Корпорация Nestle выкупила остаток акций львовской фабрики «Свиточ». За одну акцию швейцарцы заплатили 3,93 тыс. грн. Отметим, львовская кондитерская фабрика «Свиточ» в 2017 году сократила чистую прибыль на 53,5%.

Электромобили Беларуси. Уже в декабре этого года в Беларуси планируют представить собственный электромобиль, а затем откроют небольшое производство автомобилей на базе Национальной академии наук (НАН) Республики Беларусь. Стоимость электромобиля будет вполне доступной – около 15-16 тысяч долларов.

IntelExpress в Приватбанке. В Украине отныне можно получить денежные переводы IntelExpress в евро или долларах США во всех отделениях Приватбанка. Также клиенты банка смогут мгновенно получать переводы на свою карту через Приват24 и по телефону сервисного центра банка.

Социальные рейтинги в Китае. С 2021 года в Пекине начнет действовать пожизненная система социальных рейтингов. Так, за каждое правонарушение, даже самое мелкое, рейтинг гражданина будет снижаться — вплоть до того, что человек не сможет найти работу, ходить в обычные супермаркеты и летать на самолетах.