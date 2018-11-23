Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 364 0

ПриватБанк подключил международную систему денежных переводов

ПриватБанк подключил международную систему денежных переводов

ПриватБанк подключил международную систему денежных переводов.

Во всех отделениях Приватбанка теперь можно получить денежные переводы IntelExpress в евро или долларах.

Об этом говорится в пресс-релизе Приватбанка.

«В Украине отныне можно получить денежные переводы IntelExpress в евро или долларах США во всех отделениях Приватбанка», – говорится в сообщении.

Также клиенты банка смогут мгновенно получать переводы на свою карту через Приват24 и по телефону сервисного центра банка.

«Партнерство Приватбанка с IntelExpress расширяет географию нашего рынка переводов и предоставляет клиентам банка возможность отправлять и получать средства мгновенно, используя инновационные каналы», – сказал директор Департамента международных переводов Приватбанка Мария Страшко.

Справка Finance.ua

  • Международная система денежных переводов IntelExpress была создана в 2006 году в Грузии и на сегодня представлена более чем в 70 странах мира и насчитывает более 20 тысяч пунктов обслуживания.
  • IntelExpress объединяет 27 различных локальных систем денежных переводов, собственные сервисные точки под брендом IntelExpress работают в Великобритании, Грузии, Греции и Италии.
По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина