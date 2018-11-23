ПриватБанк подключил международную систему денежных переводов.
Во всех отделениях Приватбанка теперь можно получить денежные переводы IntelExpress в евро или долларах.
Об этом говорится в пресс-релизе Приватбанка.
«В Украине отныне можно получить денежные переводы IntelExpress в евро или долларах США во всех отделениях Приватбанка», – говорится в сообщении.
Также клиенты банка смогут мгновенно получать переводы на свою карту через Приват24 и по телефону сервисного центра банка.
«Партнерство Приватбанка с IntelExpress расширяет географию нашего рынка переводов и предоставляет клиентам банка возможность отправлять и получать средства мгновенно, используя инновационные каналы», – сказал директор Департамента международных переводов Приватбанка Мария Страшко.
Справка Finance.ua
- Международная система денежных переводов IntelExpress была создана в 2006 году в Грузии и на сегодня представлена более чем в 70 странах мира и насчитывает более 20 тысяч пунктов обслуживания.
- IntelExpress объединяет 27 различных локальных систем денежных переводов, собственные сервисные точки под брендом IntelExpress работают в Великобритании, Грузии, Греции и Италии.