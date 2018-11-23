ПриватБанк подключил международную систему денежных переводов.

Во всех отделениях Приватбанка теперь можно получить денежные переводы IntelExpress в евро или долларах.

Об этом говорится в пресс-релизе Приватбанка.

«В Украине отныне можно получить денежные переводы IntelExpress в евро или долларах США во всех отделениях Приватбанка», – говорится в сообщении.

Также клиенты банка смогут мгновенно получать переводы на свою карту через Приват24 и по телефону сервисного центра банка.

«Партнерство Приватбанка с IntelExpress расширяет географию нашего рынка переводов и предоставляет клиентам банка возможность отправлять и получать средства мгновенно, используя инновационные каналы», – сказал директор Департамента международных переводов Приватбанка Мария Страшко.

Справка Finance.ua

Международная система денежных переводов IntelExpress была создана в 2006 году в Грузии и на сегодня представлена более чем в 70 странах мира и насчитывает более 20 тысяч пунктов обслуживания.