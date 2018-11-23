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Обнародован указ Порошенко о введении военного положения

Обнародован указ Порошенко о введении военного положения

На сайте президента Украины Петра Порошенко обнародован указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года “Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введения военного положения в Украине”, – говорится в тексте указа.

Как отмечается в соответствующем решении СНБО, на заседании Совбеза было признано необходимым введение в Украине особого правового режима для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечению национальной безопасности, устранению угроз государственной независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, СНБО предлагает президенту ввести военное положение в Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 25 января 2019 года.

По материалам РБК-Украина
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