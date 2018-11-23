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Беларусь будет выпускать электромобили стоимостью $15-16 тыс.

Беларусь будет выпускать электромобили стоимостью $15-16 тыс.

Уже в декабре этого года в Беларуси планируют представить собственный электромобиль, а затем откроют небольшое производство автомобилей на базе Национальной академии наук (НАН) Республики Беларусь.

«Электромобиль мы впервые представили год назад, модель была создана на базе китайского автомобиля. Сейчас это полностью наша «начинка», начиная от двигателя и включая все основные системы», – рассказал председатель Президиума НАН РБ Владимир Гусаков.

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Стоимость электромобиля будет вполне доступной – около 15-16 тысяч долларов. Кроме того, в будущем возможно создание автомобиля представительского класса.

По материалам EcoTown
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