В НБУ сообщили, как военное положение повлияет на банковскую систему

В случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет.

Об этом заявил глава Национального банка Яков Смолий на заседании Совета национальной безопасности обороны.

“Господин Президент, решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. Решение не повлияет на работу банков”, – сказал Смолий.

Как сообщалось, по результатам заседания СНБО Президент Петр Порошенко попросил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании в понедельник решение о введении военного положения в Украине.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий созвал внеочередное заседание парламента на 16:00 26 ноября.

Справка Finance.ua

25 ноября корабли Военно-морских сил Украины были атакованы российскими военными.

В районе Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины. В результате, по данным ВМС , россиянами были захвачены три корабля и ранены 6 украинских военнослужащих.

Во время заседания СНБО начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что всего в украинских судах находились 23 человека, судьба моряков с кораблей ВМС ВСУ , которые были захвачены российскими службами, Украине не известна.

Военное положение в Украине означает следующее:

Трудоспособные граждане в случае введения военного положения имеют трудовую повинность с целью выполнения работ оборонного характера.

Комендантский час на территории, где вводится военное положение.

Особый режим въезда и выезда.

Проверка документов, досмотр вещей, транспортных средств и тому подобное.

Военное положение позволяет государству контролировать деятельность СМИ , культурных учреждений и типографий.

Физлица и юрлица обязаны предоставлять площадь для расквартирования военных в случае необходимости.

Военное командование может запретить деятельность партий и общественных организаций, если они угрожают безопасности, территории, независимости страны или жизни граждан.

Распустить парламент в случае военного положения или объявить импичмент президенту невозможно. То же самое касается министров, судей, прокуратуры и органов местного самоуправления.