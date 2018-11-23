Атака в Керченском проливе обвалила российские акции

Один из ключевых российских фондовых индексов – РТС утром 26 ноября упал ниже отметки 1100 пунктов. Индекс РТС резко снизился под давлением распродаж, спровоцированных агрессией России против Украины в Керченском проливе, которую решительно осудил Запад, пишет Сегодня.

Так, в 9:14 по киевскому времени РТС упал до 1099,79 пункта (-1,2%), к 10:12 – уже до 1089,87 (-2,12%). Лидерами снижения стали российские нефтяные компании.

Второй важный фондовый показатель в РФ – индекс Московской биржи (МосБиржи) – опустился до 2322,08 пунктов (-0,9%) – минимума с конца октября. Рублевые цены большинства основных “фишек” на Московской бирже снизились в пределах 1,8%.

Курс доллара на Мосбирже повысился до 66,51 рублей.

Индекс Мосбиржи и индекс РТС – ценовые, композитные индексы российского фондового рынка, включающие акции крупнейших российских компаний, экономическая деятельность которых относится к основным секторам экономики.