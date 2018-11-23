Как может повлиять на курс военное положение

На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,6%. Основная часть этого роста произошла уже в понедельник, после воскресных событии в Керченском проливе и заседания СНБО, по итогам которого Президент Украины Петр Порошенко попросил Верховную Раду рассмотреть на внеочередном заседании вопрос о введении в стране военного положения сроком на 60 дней.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,76 грн до 27,80 грн (+0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время выросли с 27,725/27,755 до 27,860/27,930 (+0,5%/+0,6%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,74/28,00 до 27,79/28,12 (+0,2%/+0,4%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,2% за счет более быстрого роста продажи по сравнению с покупкой.

Много вопросов сейчас вызывает ранее не применявшаяся процедура введения военного положения: как она повлияет на курс гривны, стабильность банковской системы и экономику в целом.

По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, введение военного положения – формальная сторона вопроса. На экономическую ситуацию и динамику курса гривны будет влиять не столько факт введения этого положения, сколько реальное развитие событий в противостоянии с Россией. Пойдет ли вновь обострившаяся ситуация на убыль, или, наоборот, начнет разгораться, и ухудшение ситуации будет происходить не только в акватории Азовского моря, но, может быть, перекинется на ОРДЛО и украинско-российскую границу.

На воскресном заседании СНБО глава Национального банка Яков Смолий заявил, что в случае введения военного положения работа банковской системы Украины нарушена не будет, а банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме. С целью сохранения стабильности работы банковской системы, НБУ решил в понедельник провести срочную встречу с руководством крупнейших банков.

“Теоретически можно предположить, что на время военного положения, не стоит рассчитывать на проведение приватизационных сделок с участием иностранных инвесторов, или размещение еврооблигаций. Но эти вопросы и так не стояли в ближайшей повестке дня, поэтому подобные последствия нельзя рассматривать как негатив. Последние дни, после прохождения в Верховной Раде бюджета-2019, появилась надежда на выделение транша МВФ до конца текущего года. Вопрос, готов ли будет МВФ выделять финансирование во время действия военного положения, пока остается открытым”, – говорит Иосуб.

По мнению эксперта, на начавшейся неделе стоит ожидать роста курса доллара к гривне из-за дестабилизации военной ситуации в отношениях с Россией.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,0-28,1 грн, а наличный доллар в банках – около 27,8/28,2 грн”, – прогнозирует он.