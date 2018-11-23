С 2021 года в Китае заработает пожизненная система социального рейтинга

С 2021 года в Пекине начнет действовать пожизненная система социальных кредитов. За каждое правонарушение, даже самое мелкое, рейтинг граждан снизится — вплоть до того, что они не смогут найти работу, ходить в обычные супермаркеты и летать на самолетах.

Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас система социальных кредитов проходит ограниченное тестирование в нескольких регионах Китая. В самом жестком виде она работает в Синьцзяне, регионе с преимущественно мусульманским населением на границе с Киргизией. Система влияет на все возможности человека — от права пользоваться государственными услугами до возможности начать бизнес или устроиться на работу.

За нарушения закона, за которыми следит система распознавания лиц, гражданам начисляются баллы. Чем их больше, тем ниже рейтинг человека. Баллы начисляются за переход дороги в неположенном месте, курение в самолетах и скоростных поездах и другие правонарушения.

Если раньше система не позволяла «неблагонадежным» гражданам получать кредиты, то теперь на них будут наложены ограничения по перемещениям внутри страны и за ее пределами.