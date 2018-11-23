"Свиточ" выкупили швейцарцы

Корпорация Nestle, которая владеет 96,7% акций львовской фабрики “Свиточ”, выкупила остаток акций фабрики. За одну акцию швейцарцы заплатили 3,93 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении “Свиточа” в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Львовская кондитерская фабрика «Свиточ» в 2017 году сократила чистую прибыль на 53,5% (на 125,5 млн грн) в сравнении с 2016 годом – до 109,1 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом чистый доход предприятия вырос на 1,2% (26,2 млн грн) – до 2,3 млрд грн. Отметим, что в 2016 году «Свиточ» сократил чистую прибыль на 13,6% (36,8 млн грн) – до 234,6 млн грн. Чистый доход уменьшился на 1,9% (43,4 млн грн) – до 2,2 млн грн.

Справка Finance.ua

Nestlé начала свою деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительства.

В 1998 году Nestlé S.A. приобрела контрольный пакет акций ЗАО Львовская кондитерская фабрика Свиточ. В мае 2003 года в Киеве основано ООО Нестле Украина. В конце 2003 года Nestle S.A. приобрела 100% акций предприятия Волыньхолдинг (ТМ «Торчин»).