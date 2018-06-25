День финансов, 25 июня: предупреждение ПриватБанка, прибыль от легализации еврономеров, «успехи» ипотеки

Понедельник, 25 июня, преподнес новости как для автовладельцев, так и для пешеходов.

Водителям:

Женщины за рулем. На дорогах Саудовской Аравии впервые появились женщины за рулем автомобиля. Любопытно, что запрет на вождение для женщин на практике действовал в Саудовской Аравии с 1990 года. И это несмотря на то, что никак не был прописан в местных законах.

Бюджету в помощь. Журналисты подсчитали, сколько денег в бюджет может принести легализация “евроблях”. Отметим, автопарк иностранных автомобилей на украинских дорогах, по неофициальной информации, приближается к трем миллионам единиц.

За 30 и старше. Каждому пятому зарегистрированному в Украине автомобилю больше 30 лет. При этом у некоторых автолюбителей сейчас нет мотивации сдавать авто на утилизацию, поэтому машины просто бросают на улицах.

Цена ремонта. В Укравтодоре подсчитали, что стоимость ремонта дорог по всей стране обойдется в 2 триллиона гривен. При этом говорят, что дорога второй-третьей категории обходится в 10-15 млн грн за километр.

Пешеходам:

Предупреждение ПриватБанка. Финучреждение предупреждает клиентов о телефонных мошенниках. По данным Службы безопасности банка, за последние дни зафиксированы случаи мошеннических рассылок абонентам одного из украинских операторов SMS с частных мобильных номеров о якобы блокировке карт клиентов.

Деньги для других. Национальный банк и компания Crane Currency подписали договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков. Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. А вот Crane Currency – известная мировая компания и партнер более 50 центральных банков мира.

Кормим госбанки. С 2008 года Украина вложила 15,5 млрд долларов в поддержку государственных банков. И это не учитывая расходы на неплатежеспособные банки, которые были переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Ипотеке становится лучше. Кредитование покупки жилья заметно оживилось в 2017 году и в начале 2018 года. По крайней мере, об этом свидетельствует информация Национального банка. На 24 банка в Украине приходится около 90% объема ипотечных кредитов. В НБУ указывают, что кредитование покупки жилья растет в первую очередь благодаря партнерским программам банков и застройщиков.

Укрытие за миллиарды. Государственное специализированное предприятие “Чернобыльская атомная электростанция” объявило тендер на строительство укрытия за 4,3 млрд гривен. Конечный срок подачи заявок – 23 июля 2018 года, а начало аукциона – 28 августа 2018 года.

Распродажа долгов Жеваго. В начале июля состоится несколько «голландских» аукционов Фонда гарантирования по продаже прав требования банка «Финансы и кредит» на 11,5 млрд грн по кредитным договорам с юрлицами. Тут больше информации по лотам.