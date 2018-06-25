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В Укравтодоре подсчитали стоимость ремонта дорог по всей стране

В Укравтодоре подсчитали стоимость ремонта дорог по всей стране

Для капитального ремонта всех дорог, соединяющих населенные пункты по всей территории Украины, необходимо выделить 2 триллиона гривен.

Об этом заявил советник главы “Укравтодора” Александр Кава.

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“Что касается дорог, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Для того, чтобы отремонтировать все дороги страны, дороги между населенными пунктами, нужно 2 трлн грн. Таких денег нет в государственном бюджете”, – заявил Кава.

Говоря о стоимости километра дороги, он отметил, что все зависит от необходимого объема земельных работ.

“Если сказать о среднем ремонте, то дорога второй-третьей категории – это от 10 до 15 млн грн за километр”, – сказал советник главы “Укравтодора”.

Напомним, в госбюджете на 2018 год 44 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен – бюджет Государственного дорожного фонда).

По материалам Економічна Правда
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