В Украине сузят полосы движения

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит новую норму в Государственные строительные нормы относительно ширины полос движения в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности на дорогах.

Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра Лев Парцхаладзе.

Соответствующие изменения касаются проектирования новых и реконструкции существующих улиц и дорог и содержатся в новом ГСН В.2.3-5: 2018 “Улицы и дороги населенных пунктов”.

Обновленная ГСН уже опубликована и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.

“Сегодня в Украине ширина полос движения на дорогах составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от их назначения. Однако европейская практика показывает, что дороги с меньшей шириной полосы движения – около 3-3,25 метров – подсознательно побуждают водителей ехать с меньшей скоростью”, – написал Парцхаладзе.

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По словам Парцхаладзе, такие изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности, увеличению пропускной способности улиц и уменьшению заторов, а также эффективному развитию велосипедного движения и общественного транспорта за счет обустройства отдельных полос для них.

Согласно новой ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупнейших и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м.

На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.