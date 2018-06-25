В Украине будут печатать деньги для других стран

Национальный банк и компания Crane Currency подписали договор о сотрудничестве в области изготовления денежных знаков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

“Наш Банкнотно-монетный двор имеет полный цикл изготовления денег, от разработки дизайна до производства защищенной бумаги и, собственно, печати банкнот. В кооперации с Crane Currency мы готовы предложить весь свой опыт и производственные мощности для изготовления денежных знаков по заказу других стран”, – отметил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, Национальный банк гордится тем, что такой мощный, глобальный производитель банкнотной бумаги, банкнот и технологий защиты денег, как компания Crane Currency, заинтересован в сотрудничестве с ним.

Президент компании Crane Currency Аннемари Уотсон в свою очередь отметила, что во время прошлогоднего визита была поражена современной технической базой и технологическими возможностями и профессиональными качествами работников Банкнотно-монетного двора. “Поэтому я надеюсь, что этот договор станет основой для расширения совместных долгосрочных проектов”, – подчеркнула она.

Документ имеет целью урегулирование деловых отношений между Национальным банком и компанией Crane Currency, что позволяет размещение иностранных заказов на производственных мощностях украинского Банкнотно-монетного двора.

В то же время основным приоритетом для Банкнотно-монетного двора является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг.

Как известно, Crane Currency является известной мировой компанией и надежным партнером более 50 центральных банков (США, Великобритании, Швеции, Мексики, Нигерии, Малайзии, Индии и других), которым поставляет защищенные банкноты, банкнотную бумагу и защитные элементы.

В частности CraneCurrency почти 140 лет поставляет банкнотную бумагу для изготовления валюты Соединенных Штатов Америки.

Комбинированный опыт Crane Currency в сфере дизайна, производства бумаги и печати, а также долгосрочных партнерских отношений с центральными банками многих стран мира насчитывает более 200 лет.