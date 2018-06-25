Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 484 0

Каждому пятому зарегистрированному в Украине автомобилю больше 30 лет

Каждому пятому зарегистрированному в Украине автомобилю больше 30 лет

Каждому пятому зарегистрированному в Украине автомобилю больше 30 лет. Вместо того, чтобы быть отправленными на переработку, такие авто ржавеют под открытым небом. Недавно в одной из брошенных машин прогремел взрыв, четыре ребенка получили травмы, пишет Сегодня.

Некоторые машины, как рассказывают киевляне, стоят во дворах по 10 лет. Шины таких авто уже вросли в землю. Бросают и грузовики, и “легковушки”. Но ни те, ни другие правоохранители не могут отвезти на штрафплощадки, если машины не загораживают проезд. Поэтому решать, куда деть автохлам, должны его собственники, найти которых бывает сложно.

В Украине так и не заработал закон, который обязывал бы собственников сдавать старые автомобили на утилизацию. Да и предприятий, которые перерабатывают транспортные средства, тоже нет.

Как пояснил директор КП “Центр организации дорожного движения” Виктор Черний, у автолюбителей сейчас нет мотивации сдавать авто на утилизацию, поэтому машины бросают на улицах.

Справка Finance.ua

  • Во Франции штраф за не утилизированный вовремя старый автомобиль составляет 75 тысяч евро.
  • В Киеве местные власти уже поручили найти все брошенные авто. Если собственники таких транспортных средств не найдутся, машины могут принудительно отправить на утилизацию.
По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018