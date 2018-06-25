В Украине «оживает» ипотека

Кредитование покупки жилья заметно оживилось в 2017 году и в начале 2018 года. Об этом свидетельствует информация Национального банка, опубликованная в отчете о финансовой стабильности.

Кредитование покупки жилья растет в первую очередь благодаря партнерским программам банков и застройщиков, по которым украинцы могут получить льготные ставки. Согласно анализу НБУ, новое кредитование сосредоточено в узком кругу банков. На 24 банка приходится около 90% объема ипотечных кредитов.

В прошлом году 15 из этих 24 банков предоставляли населению кредиты на покупку, строительство или ремонт недвижимости. За весь 2017 год было выдано ипотеки на сумму 1,48 млрд грн, это на 62% больше, чем годом ранее.

В первом квартале 2018 года объем новых кредитов вырос в 4 раза и составил 565 млн грн. Количество договоров выросло почти втрое. При этом свыше 80% объемов нового кредитования приходится всего на 5 банков.

Средний размер кредита в прошлом году составлял 531 тыс. грн, а в начале 2018 года — 552 тыс. грн. Ставка по ипотеке составляет 18-24% годовых. Максимальный срок в большинстве банков составляет 20 лет, а в некоторых финучреждениях — 25-30 лет.

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