FinAwards2018: определены лучшие банки и банковские продукты года

19 апреля, во время UNIT Fintech Forum , состоялась первая объективная церемония награждения лучших банков Украины за развитие финансовых продуктов и сервисов в нашей стране — FinAwards 2018.

Благодаря кропотливой работе лидирующих бизнес-порталов Finance.ua и «Минфин», а также авторитетному жюри, определены максимально выгодные для потребителей банковские продукты и прогрессивные банки Украины.

Лучших в каждой из 14 номинаций FinAwards 2018 определяли эксперты финансового рынка. Среди них – исполнительный директор “Независимой ассоциации банков Украины”; предправления “Всеукраинской Ассоциации Финансовых Компаний”; руководитель отдела исследований в сфере финансов и розничной торговли “GfK Ukraine”; представители Ernst & Young, Mastercard, ООО “РА “Эксперт-Рейтинг”, StarLightMedia, YouControl и других авторитетных компаний.

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕХ НОМИНАЦИЙ FinAwards2018:

Самый устойчивый банк – Райффайзен Банк Аваль

Одним из ключевых критериев подбора банка является его устойчивость. Поэтому с 2012 года портал «Минфин» делает рейтинг устойчивости банков . Редакция анализирует 30 показателей, чтобы определить лидеров рейтинга. Сегодняшний победитель лидирует в рейтинге уже 4 квартала подряд.

Лучший ко-бренд – «Global Auto Card» от ОТП Банка

Сотрудничество банковского сектора с партнерами из других сфер – это двойная выгода. Выигрывают все, собственники брендов и потребители. Победителя выбирали по таким критериям: выгода для клиента (кэшбек, бонусы от партнеров, условия), простота и прозрачность использования, технологичность и функциональность.

Банкир года – Андрей Пышный, Председатель правления Ощадбанк

За 11 лучших представителей банковского сектора на протяжении всего дня голосовали гости UNIT Fintech Forum. Но победитель в данной номинации может быть лишь один – он постоянно держит руку на пульсе бизнеса, задает темп развитию сектора, активно влияет на вектор его развития в нашей стране.

Лучшее банковское отделение – отделение Креди Агриколь Банка по адресу г. Киев, ул. Сагайдачного, 25.

Перед тем, как определить победителя, наш “тайный покупатель” проверил отделения многих банков по таким критериям: экстерьер и интерьер, месторасположение, наличие зон самообслуживания, и самое главное – насколько внимателен и компетентен персонал. Вся информация была передана авторитетному жюри, которое и выбрало победителя.

Кредитная карта VIP (для вип сегмента на открытый рынок) – SOLOМ андри от ПУМБ

В номинации были заявлены 6 кредитных карт от 5 ведущих украинских банков. Авторитетное жюри оценивало кредитные карты по таким характеристикам: стоимость, процесс, технологичность, дизайн и прозрачность условий для клиента.

Лучшая платежная карта VIP – Platinum Black от Альфа Банка

В номинации были заявлены 8 кредитных карт от 8 украинских банков. В ТОП-3 вошли карты Platinum Black от Альфа Банка, Платинум от Креди Агриколь и картка Безмежна Платинум от ПУМб.

Лучший сберегательный вклад – “Срочный в национальной валюте” от ПриватБанка

В номинации были заявлены 42 вклада от 18 банков, после чего составлен экспертами short-list из 12 депозитов от 8 украинских банков (по критериям в ТОП-20 по рейтингам устойчивости от “Минфина”; наличие опций: пополнение, пролонгация, онлайн оформления и доходность депозита). Из короткого списка жюри оценивало вклады по показателям: доходность, технологичность, прозрачность, уровень доверия к банку.

Лучшая рекламная кампания – Ощадбанк

В номинацию были включены банки, рекламные кампании, которые, по мнению членов жюри FinAwards2018, были самыми яркими, актуальными, креативными и, конечно же, эффектными в 2017 году.

Лучшая платежная карта mass – “Карта для выплат” от ПриватБанка

В номинации были заявлены 14 кредитных карт от 12 украинских банков. “Карта для выплат” победила благодаря процессу выдачи всего за 10 минут, наличии чиповой и NFC технологии, возможности бесплатного снятия средств без ограничений и дополнительных условий.

Кредитная карта mass (для массового сегмента на открытый рынок) – Максимум от Альфа-Банка

В номинации были заявлены 15 кредитных карт от 10 украинских банков. Из-за технологических особенностей карт, таких как наличие installment, скорости выдачи карты (1 день), и наличия курьерской доставки лидерами стали ПриватБанк и Альфа Банк. Наличие опции бесплатного снятия кредитных средств с любого терминала и расширенного кредитного лимита до 200 тыс. грн принесли Альфа Банку победу в этой номинации.

Кредит наличными – «Тест Драйв» от ПУМБ

В номинации были заявлены 22 кредита наличными от 13 украинских банков. Победитель – «Тест Драйв» позволяет получить до 200 тыс. гривен наличными без ежемесячной комиссии в первые 6 месяцев и комиссии за досрочное погашение. Предварительное решение по кредиту до 10 минут, выдача кредита до часа.

Cамый технологичный банк – Ощадбанк

В номинации “Самый технологичный банк” были заявлены 15 проектов, которые реализованы в 2017 году от 8 банков. Победитель получил награду за реализацию следующих проектов: технологии эквайринга в рамках кэшлесс MasterPass и MetroPass – пополнение карт предоплаченными поездками в терминалах касс метро; выпуск платежного NFC-кольца; оплата бесконтактной картой в транспорте.

Необанк года – Monobank

Команда экс-менеджеров ПриватБанка в партнерстве с Universal Bank сумела за короткий период создать действительно успешное мобильное приложение с комфортным процессом входа для новых клиентов.

Лучший интернет-банк — ПриватБанк (Приват24)

Чтобы определить победителя в данной номинации, редакции Finance.ua и «Минфина» регистрировались в каждом из 14 номинированных интернет-банков. Считали количество кликов для совершения частых клиентских операций. Проверяли, какие функции в наличии, и оценивали удобство их использования.