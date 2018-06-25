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В июле устроят распродажу долгов Жеваго

В июле устроят распродажу долгов Жеваго

В начале июля состоится несколько «голландских» аукционов Фонда гарантирования по продаже прав требования банка «Финансы и кредит» на 11,5 млрд грн по кредитным договорам с юрлицами. Об этом информирует пресс-служба ФГВФЛ.

Наибольший лот на 7,3 млрд грн включает в т.ч. долги ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль», предприятий из группы «Росава» и других структур, связанных с Константином Жеваго (был основным акционером банка «Финансы и кредит»).

Второй лот включает права требования банка «Финансы и кредит» к ООО «Восток-Руда» на 2,2 млрд грн. и к ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» на 1,9 млрд грн. Эти структуры тоже связывают с Жеваго.

В конце мая должен был состояться «голландский» аукцион по продаже Фондом гарантирования долгов группы «АвтоКрАЗ» перед банком «Финансы и кредит» на 3,5 млрд грн. Однако исполнительная дирекция ФГВФЛ сняла с торгов соответствующий лот.

По материалам УБР
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