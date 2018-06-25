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За 10 лет Украина влила в госбанки $15,5 млрд

За 10 лет Украина влила в госбанки $15,5 млрд

С начала 2008 года Украина влила в государственные банки 15,5 млрд долларов, и эта сумма может возрасти.

Об этом на своей странице в Facebook написал управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

“С 2008 года Украина вложила 15,5 млрд долларов в поддержку своих государственных банков. И это не учитывая расходы на неплатежеспособные банки, которые были переданы в Фонд гарантирования вкладов физических лиц”, – отметил он.

По его словам, соответствующие расходы будут продолжать возрастать, если не будет улучшено управление и надзор в госбанках.

“Украине нужен закон о государственных банках”, – подытожил Малиж.

По материалам Економічна Правда
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