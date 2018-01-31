День Финансов, 31 января: 2,5 млрд грн за 4-G, увольнение Насирова, таможенный союз сепаратистов

Среда, 31 января. Знаменательный день на пути Украины к 4-G, печальный для Насирова, и важный для автомобилистов.
4G-частоты за 2,5 млрд. Мобильные операторы “Киевстар”, “Vodafone-Украина” и lifecell получили лицензии на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии IMT в полосах радиочастот 2510-2545 МГц, 2565-2570 МГц, 2630-2665 МГц, 2685-2690 МГц. Лицами, получившими право на торги с голоса от лица операторов, соответственно стали: Петр Чернышов, Олег Проживальский и Исмет Языджи.
На минуточку… Пока в Украине «семимильными шагами» пытаются внедрить 4-G, за пределами нашей страны выходит обновленная версия легендарной Nokia 3310, в Корее создают гибкие батареи, инженер Стэнфорд разрабатывает новый способ конверсии солнечного тепла, а НАСА собирается использовать блокчейн для исследования космоса.
Прощай, Насиров. Кабинет Министров уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы. Отметим, на должность председателя ГФС (по результатам открытого конкурса) Насиров был назначен еще 5 мая 2015 года.
«Нечего делить». Лидеры самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР” подписали соглашение о создании единого таможенного пространства. Захарченко заявил, что это начало нового этапа в отношениях двух “республик”. “Эти документы – старт нового этапа развития отношений между нашими республиками. Благодаря им наше экономическое взаимодействие будет развиваться и крепнуть. Протокол о намерениях позволит более плотно сотрудничать, что покажет всем нашим врагам – мы едины и неделимы”, – заявил Захарченко.
Минус 5 оффшоров. Кабинет Министров Украины исключил Эстонию, Латвию, Грузию, Венгрию и Мальту из рисковых стран в части контроля над трансфертным ценообразованием. В правительстве считают, что доход, полученный резидентами Эстонии Латвии и Грузии, с источником происхождения из Украины не является объектом налогообложения, так как момент налогообложения возникает на этапе распределения прибыли, а не ее получения.
Расследование против Apple. Ряд государственных структур США начали расследование по факту скрытия компанией Apple информации о замедлении ПО в смартфонах предыдущих поколений на предмет нарушения производителем законодательства о рынке ценных бумаг. В частности, правительство требует от компании информацию о том, были ли с ее стороны предупреждения о запланированном замедлении.
Горнолыжный курорт за $500 млн. ООО “ОККО-ритейл” планирует в 2019 году начать строительство горнолыжного курорта в Славском Сколевского района Львовской области, сообщил глава объединенной территориальной громады (ОТГ) Славское Владимир Бега. Весь комплекс будет включать до 65 км горнолыжных трасс. Общий срок реализации проекта составляет три-пять лет, объем инвестиций — до $500 млн.
Авто без налога на роскошь. До 1 февраля МЭРТ Украины должно опубликовать на своем официальном сайте полный перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. До того определить, какие именно марки не попадут под его действие, можно только лишь приблизительно.
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