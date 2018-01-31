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В Корее создали гибкие батареи

В Корее создали гибкие батареи

Корейские разработчики из Национального института науки и технологий Ульсана (UNIST) создали легко растяжимые и гибкие батареи для следующего поколения носимых устройств.

Растяжимые перезаряжаемые литий-ионные батареи базируются на водном электролите и используют углеродно-полимерный композит, из гибридных наполнителей с углеродными нанотрубками и сажей.

Как отмечают разработчики, материал сохраняет свои свойства при сильной деформации. Такие свойства позволяют использовать разработку в носимых гаджетах следующего поколения.

По материалам bigmir.net
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